کینٹین پر طلبہ کومضر صحت اشیاکی فروخت پرمقدمہ درج

  • ملتان
چوک سرورشہید (نمائندہ دنیا)پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کوٹ ادو روڈ پرنجی کالج کی کینٹین پر چھاپہ، ناقص صفائی کے انتظامات اور مضر صحت اشیاء خورونوش کی فروخت پر کالج انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرادیا گیا۔ کارروائی کے دوران مبینہ طور پر کالج انتظامیہ نے فوڈ اتھارٹی کے افسر اور عملے سے بدتمیزی بھی کی۔

