میپکو مظفرگڑھ سرکل میں سیفٹی واک کا انعقاد

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)مظفرگڑھ سرکل کی سیفٹی ٹیم نے روہیلانوالی سب ڈویژن میں سیفٹی واک کا انعقاد کیا۔ یہ عمل سپرنٹنڈنگ انجینئر انجینئر ساجد حسین گوندل کی ہدایت پر کیا گیا۔سیفٹی انسپکٹر حافظ طارق جاوید نے موقع پر جاری کام کا معائنہ کیا۔

 

جہاں لائن سٹاف 11کے وی روہیلانوالی اور موچی والی فیڈرز پر کریش مینٹی نینس پروگرام کے تحت مصروف عمل تھا۔ دورانِ معائنہ انہوں نے لائن سٹاف کو سیفٹی لیکچر دیا جس میں بجلی کے نظام پر کام کرتے وقت حفاظتی اصولوں کی پابندی، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کے لازمی استعمال اور ٹولز اینڈ پلانٹس کی مکمل جانچ پڑتال پر زور دیا گیا۔سیفٹی ٹیم کا کہنا تھا کہ زیادہ تر حادثات غفلت، لاپرواہی اور سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی کے باعث پیش آتے ہیں ۔

