گھریلو جھگڑا، صلح کراتی معمر خاتون جاں بحق،ورثا ئکا قتل کا الزام
بورے والا (نمائندہ دنیا) نواحی علاقہ 517ای بی میں مہمان آئی معمر خاتون گھریلو جھگڑے میں صلح کراتے اچانک جاں بحق ہوگئی، ورثا نے واقعہ کو قتل قرار دیتے ہوئے میاں بیوی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔
شمیم بی بی سکنہ 50بارہ ایل اپنے بیٹے کے ہمراہ اس کے سسرال 517ای بی آئی ، جہاں گھریلو جھگڑے کے دوران وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اچانک گر کر جاں بحق ہوگئی۔شمیم بی بی کے بیٹے دلاور نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کے بھائی زوہیب کے سالے شہباز اور اس کی بیوی تانیہ بی بی نے اس کی والدہ کا گلا دبایا اور ہاتھ پر چھری کا وار کیا جس سے وہ دم توڑ گئیں۔