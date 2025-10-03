صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمیل شاہ آڈیٹو ریم وہاڑی میں محفل مشاعرہ آج ہوگا

  • ملتان
جمیل شاہ آڈیٹو ریم وہاڑی میں محفل مشاعرہ آج ہوگا

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)جمیل شاہ آڈیٹو ریم کلب روڈ وہاڑی میں محفل مشاعرہ آج بعد نماز مغرب ہو گا، صدارت مرید عباس خاور کریں گے جبکہ مہمانان خصوصی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی کے پر فیسر ڈاکٹراکرم عتیق اور تنویر سیٹھی ہوں گے ۔

مشاعرے میں ساہیوال سے بدر سیماب ،میلسی سے علی حسین جاوید ،اعجاز رضا غدیری،ڈاکٹر یاسر عباس فراز ،مشتاق ظفر ،بورے والا سے زعیم رشید ،امجد تجوا نہ ،احسان احسن اور وہاڑی کے مقامی شعرائے کرام شرکت کریں گے ، نظامت ساجد جھکڑ کریں گے جبکہ مہمان اعزاز چیئرمین پاسبان ڈیمو کریٹک موو منٹ میاں ذیشان ہوں گے ۔یہ بات میزبان مشاعرہ سید جمیل شاہ نے میڈیا کو بتائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ