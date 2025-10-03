جمیل شاہ آڈیٹو ریم وہاڑی میں محفل مشاعرہ آج ہوگا
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)جمیل شاہ آڈیٹو ریم کلب روڈ وہاڑی میں محفل مشاعرہ آج بعد نماز مغرب ہو گا، صدارت مرید عباس خاور کریں گے جبکہ مہمانان خصوصی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی کے پر فیسر ڈاکٹراکرم عتیق اور تنویر سیٹھی ہوں گے ۔
مشاعرے میں ساہیوال سے بدر سیماب ،میلسی سے علی حسین جاوید ،اعجاز رضا غدیری،ڈاکٹر یاسر عباس فراز ،مشتاق ظفر ،بورے والا سے زعیم رشید ،امجد تجوا نہ ،احسان احسن اور وہاڑی کے مقامی شعرائے کرام شرکت کریں گے ، نظامت ساجد جھکڑ کریں گے جبکہ مہمان اعزاز چیئرمین پاسبان ڈیمو کریٹک موو منٹ میاں ذیشان ہوں گے ۔یہ بات میزبان مشاعرہ سید جمیل شاہ نے میڈیا کو بتائی۔