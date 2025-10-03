پنجاب پریمیئر لیگ میں معظم علی اعوان کی شاندار کارکردگی
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)پنجاب پریمیئر لیگ میں ماچھیوال کے نوجوان کرکٹر معظم علی اعوان نے ملتان اسٹالینز کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کارکردگی دکھائی۔
فیصل آباد لائنز کے خلاف پہلے ہی میچ میں تین وکٹیں حاصل کر کے انہوں نے اپنی سلیکشن درست ثابت کی۔ معظم اعوان بوریوالہ کے بی ٹی ایم کلب سے وابستہ ہیں ۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی والدین اور دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کے بعد پنجاب پریمیئر لیگ سب سے بڑا ایونٹ ہے ، اس کا حصہ بننا ان کیلئے اعزاز ہے ۔