کرم پور سٹی میں محفل میلاد مصطفی علما و عاشقان کی شرکت
وہاڑی (خبرنگار)معروف نعت خواں عدنان رضا عطاری کی رہائشگاہ کرم پور سٹی میں محفل میلاد مصطفیؐ کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں کثیر تعداد میں عاشقانِ رسول نے شرکت کی۔ اکبر رضا قادری بہاولپور، شرافت علی شاہ بخاری اور محمود رضا رمضانی و دیگر ثنا خواں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ تحصیل ناظم جماعت اہلسنت شعبہ تعلیم و تبلیغ علامہ محمد الطاف ڈوگر شکوری نے خطاب کیا۔ مہمان خصوصی صاحبزادہ سید اکمل شاہ بخاری، علامہ سید عقیل رضا بخاری، پیر خواجہ منور رمضانی، پیر صوفی وسیم نقیبی اور پیر سمیع اللہ کرامتی تھے۔