  • ملتان
انجمن تاجران ریل بازار وہاڑی کے عہدیداروں کا اعلان

وہاڑی (خبرنگار )انجمن تاجران ریل بازار وہاڑی کے نومنتخب صدر چودھری محمد رفیق اور جنرل سیکرٹری ظفر محمود گڈو نے کابینہ کے دیگر عہدیداروں کا اعلان کر دیا ۔

عہدیداران میں چیئرمین شیخ ظفر شہزاد، سرپرست اعلیٰ حاجی ریاض، سینئر نائب صدر حاجی ندیم احمد کاظمی اور محمد عقیل، نائب صدور رضا خالد خان ، رانا سمیع ، شیخ بلال، کامران محبوب، محمد ثاقب جوائنٹ سیکرٹری حافظ محمد سعید، شیخ نوید، فنانس سیکرٹری شیخ ثاقب ،حافظ محمد سعید جوائنٹ سیکرٹری ایم اشفاق اورپریس سیکرٹری شیخ عثمان غوری شامل ہیں۔

