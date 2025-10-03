صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن کے زیرانتظام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے باعث آج مختلف اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔

میپکو ترجمان کے مطابق ملتان سرکل کے 11کے وی متی تل، ایچ ٹی ایم، احمد فائن، غلہ منڈی، راشد روڈ، مدینہ کالونی، نیو ممتاز آباد اور گھی مل فیڈرز پر بجلی صبح ساڑھے سات بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک بند رہے گی۔ اسی طرح 11کے وی بہاولپور روڈ فیڈر پر صبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک جبکہ 11کے وی راواں فیڈر پر صبح سات بجے سے دوپہر بارہ بجے تک بجلی معطل رہے گی۔

