نبی کریم ؐ پوری انسانیت کیلئے کامل رول ماڈل،سہیل رضا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایمرسن یونیورسٹی ملتان کی فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے زیر اہتمام الغزالی ہال میں سیرت النبی ؐ کانفرنس منعقد ہوئی۔

 جس میں طلبہ و طالبات نے نعتیہ کلام پیش کیا اور رسول اکرم ؐ کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کئے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر سہیل رضا چوہان، سیرت چیئر کے انچارج ڈاکٹر محمد عرفان جاوید، ڈاکٹر انعام الٰہی، ڈاکٹر بینش ذہین اور ڈاکٹر زاہد نے کہا کہ نوجوان اگر حضرت محمد مصطفی ؐ کے اسوۂ حسنہ کو اختیار کریں تو دنیا و آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے ۔

 

