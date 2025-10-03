صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی قوم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریگی‘ عدنان ڈوگر

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان تحریکِ انصاف کے رہنما و رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد عدنان ڈوگر نے کہا ہے کہ پوری قوم اسرائیلی ریاست کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور اس سے کوئی تعلق برداشت نہیں کیا جائے گا۔

 وہ پارٹی اور بطور رکنِ اسمبلی اپنے موقف میں واضح رہے ۔ ڈوگر نے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطین کا مسئلہ محض ایک قوم یا گروہ کا نہیں بلکہ ساری امتِ مسلمہ اور انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس کا حل متنازعہ یکطرفہ معاہدوں سے ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلے کا واحد راستہ فلسطینیوں کے حقِ خود ارادیت کو تسلیم کرنا ہے ۔انہوں نے فلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بحری جہاز میں شامل افراد جنگی مہم میں شریک نہیں، بلکہ انسانی ہمدردی کے تحت خوراک و طبی امداد پہنچانے جا رہے تھے ۔ ڈوگر نے عالمی برادری بالخصوص مسلم امّت سے اپیل کی کہ وہ بڑی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر معاہدے کی حمایت نہ کرے بلکہ عملی یکجہتی دکھا کر اسرائیل اور اس کے حامیوں پر دباؤ بڑھائیں۔ ملک عدنان ڈوگر نے کہا کہ موجودہ حکومت کا معاہدے کی حمایت کا اعلان پاکستانی قوم کا عکاس نہیں اور قائدِاعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کبھی ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔

