پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی‘ 100کلو مضر صحت گوشت تلف

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سبزی منڈی قادر پور راں میں قائم ایک میٹ شاپ کی انسپکشن کی، جہاں سے 100کلو بدبودار اور غیر معیاری گوشت برآمد ہوا۔

 ناقص گوشت کو موقع پر ہی تلف کردیا گیا جبکہ مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرکے ایک شخص کو گرفتار کرلیا گیا۔ترجمان کے مطابق کارروائی ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر کی گئی۔ ویٹرنری آفیسرز نے معائنے کے دوران بتایا کہ گوشت باسی، بدبودار اور انسانی صحت کے لئے انتہائی غیر محفوظ تھا، اسے بغیر ٹمپریچر کنٹرول کے ذخیرہ کیا گیا تھا جبکہ اس کی رنگت بھی تبدیل ہوچکی تھی۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ عوام کو ملاوٹ اور ناقص خوراک سے محفوظ رکھنا ادارے کی اولین ترجیح ہے ۔ 

