ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کرنے کی ہدایت
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی زیر صدارت ٹریفک حادثا ت سے بچاؤ کیلئے جائزہ کمیٹی کا اجلا س ہوا جس میں ٹریفک حادثات کی وجوہات اور روڈ سیفٹی قوانین پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں ڈی پی او محمد افضل سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں، اوور لوڈنگ اور کم عمر رکشا ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو بھی سختی سے روکا جائے ، ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے تعلیمی اداروں میں سیشنز کیے جائیں، غیر ضروری یوٹرن ختم ، مین روڈز پر آئی کیٹس اور سائن بورڈز لگائے جائیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں سپیڈ بریکر بنائے جائیں۔