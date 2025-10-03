اینٹوں کے بھٹوں ‘نجی کارخانوں میں جبری مشقت کا انکشاف
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) شہر اور ضلع کے مختلف نجی کارخانوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں جبری مشقت کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔
مزدوروں کے خاندانوں کو بھٹہ مالکان پیشگی رقوم دے کر خرید لیتے ہیں اور پھر ان سے زبردستی کام لیا جاتا ہے ۔ذرائع کے مطابق ان بھٹوں پر بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت پورے خاندان کو دن رات مشقت پر مجبور کیا جاتا ہے جبکہ تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے ۔ مزدوروں کے بچے زیورِ تعلیم سے محروم ہیں اور سرکاری سطح پر ان خاندانوں کی سوشل ویلفیئر یا دیگر اداروں میں کوئی رجسٹریشن موجود نہیں۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ لیبر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے لاعلم ہے اور اس غیر قانونی عمل پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے ۔ شہریوں نے نگران وزیراعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری لیبر سے فوری نوٹس لینے ، بچوں کی تعلیم اور مزدوروں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔