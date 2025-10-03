صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹوں کے بھٹوں ‘نجی کارخانوں میں جبری مشقت کا انکشاف

  • ملتان
اینٹوں کے بھٹوں ‘نجی کارخانوں میں جبری مشقت کا انکشاف

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) شہر اور ضلع کے مختلف نجی کارخانوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں جبری مشقت کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔

مزدوروں کے خاندانوں کو بھٹہ مالکان پیشگی رقوم دے کر خرید لیتے ہیں اور پھر ان سے زبردستی کام لیا جاتا ہے ۔ذرائع کے مطابق ان بھٹوں پر بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت پورے خاندان کو دن رات مشقت پر مجبور کیا جاتا ہے جبکہ تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے ۔ مزدوروں کے بچے زیورِ تعلیم سے محروم ہیں اور سرکاری سطح پر ان خاندانوں کی سوشل ویلفیئر یا دیگر اداروں میں کوئی رجسٹریشن موجود نہیں۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ لیبر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے لاعلم ہے اور اس غیر قانونی عمل پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے ۔ شہریوں نے نگران وزیراعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری لیبر سے فوری نوٹس لینے ، بچوں کی تعلیم اور مزدوروں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

آئوٹ سورس سکولوں میں معیار تعلیم گرنے لگا، والدین پریشان

پی ہوٹا کے ملازمین کی کم از کم تنخواہ 40 ہزار منظور

اصلاحات سے واساز کی کارکردگی بہتر بنانے کا عمل شروع

کامران کی بارہ دری بحالی ،خوبصورتی پر عملدرآمد شروع

ہسپتالوں میں میڈیکل سروسز یونٹس کیلئے ہیلپ ڈیسک قائم

شہر میں آج مزید 40 نئی الیکٹرک بسیں رواں دواں ہونگی

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ