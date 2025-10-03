صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے ،گرفتاریوں کی مذمت

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی )اسرائیلی بحریہ کی جانب سے گلوبل صمود فلوٹیلا پر حملے اور اس میں شریک عالمی شخصیات کی گرفتاری پر وہاڑی سمیت پورے ملک میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔

پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈلا منڈیلا اور درجنوں یورپی پارلیمنٹیرینز کو اسرائیلی افواج نے بین الاقوامی پانیوں میں محاصرے کے بعد گرفتار کر لیا۔وہاڑی کی سماجی، سیاسی اور تجارتی شخصیات نے اسرائیلی کارروائی کو بدترین ریاستی دہشت گردی اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔پی ٹی آئی کے ضلعی صدر و سابق ایم این اے طاہر اقبال چودھری نے کہا سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری پوری قوم کیلئے ناقابلِ برداشت ہے ، حکومت فوری اور مؤثر سفارتی اقدامات اٹھائے ۔جماعت اسلامی کے رہنما مرشد عبدالعزیز بھٹہ نے کہااسرائیلی بحریہ نے عالمی برادری کے منہ پر طمانچہ مارا ہے ۔ اقوام متحدہ کی خاموشی لمحۂ فکریہ ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت تمام گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے ۔

