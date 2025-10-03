صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعات میں صحافت کی ڈگری کا نیا نام مقرر کردیا گیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومت نے ملک بھر کی جامعات میں صحافت کی ڈگری کا عنوان ایک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس سلسلے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے تمام جامعات کو باضابطہ ہدایت نامہ جاری کر دیا۔

ایچ ای سی کے مطابق مختلف جامعات میں صحافت کی تعلیم مختلف ڈگریوں کے ناموں سے دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پبلک سروس کمیشن اور دیگر اداروں میں ابہام پیدا ہو رہا تھا۔ نئی پالیسی کے تحت اب ڈگری کا مرکزی عنوان صرف \"میڈیا اینڈ کمیونی کیشن سٹڈیز\" ہوگا، تاہم جامعات اس کے تحت مختلف سپیشلائزیشنز کی پیشکش کر سکیں گی۔ترجمان کے مطابق سرکاری اور نجی جامعات نے ایچ ای سی کی ہدایت پر عملدرآمد شروع کر دیا ہے اور اس مقصد کے لئے متعدد جامعات نے بورڈ آف سٹڈیز کے اجلاس طلب کر لئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ڈگریوں کے معیار میں یکسانیت آئے گی اور طلبہ کو مستقبل میں ملازمت کے مواقع کے حوالے سے آسانی ہوگی۔

