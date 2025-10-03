کاشتکاروں کیلئے تربیتی پروگرامز،موبائل ٹولز متعارف کرانیکا مطالبہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی (تمغہ امتیاز) کی زیر صدارت ریجنل ایگریکلچر فورم برائے ساؤتھ پنجاب کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں محکمہ زراعت پنجاب اور تحقیقی اداروں کے افسروں نے شرکت کی۔
ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ فورم کا مقصد کاشتکاروں اور اداروں کے درمیان تعاون بڑھانا، تحقیق و تعلیم کو توسیعی سرگرمیوں سے جوڑنا اور کسانوں کو درپیش مسائل کے حل تجویز کرنا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ نئی ٹیکنالوجی اور تحقیق کو انڈسٹری کے ذریعے کسانوں تک پہنچایا جائے گا، چھوٹے کاشتکاروں کے لئے تربیتی پروگرامز اور موبائل ٹولز متعارف کرائے جائیں گے جبکہ ایگریکلچر کمپلیکس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا ۔میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ زرعی وسائل اور لیبارٹریز کا مشترکہ استعمال یقینی بنایا جائے گا، یونیورسٹی طلبہ کو ریسرچ اور نئے خیالات میں شامل کیا جائے گا، سیمینارز و کانفرنسز باقاعدگی سے منعقد ہوں گی اور بیج، کھاد و زرعی دوائی بنانے والی کمپنیاں بھی تحقیق میں شریک ہوں گی۔