ریلوے کی نجکاری ملک سے غداری کے مترادف،شیخ انور

  • ملتان
ریلوے کی نجکاری ملک سے غداری کے مترادف،شیخ انور

ملتان (خصوصی رپورٹر)ریلوے پریم یونین پاکستان کے مرکزی صدر شیخ محمد انور نے کہا ہے کہ ریلوے کی نجکاری ملک سے غداری کے مترادف ہے ۔ پاکستان ریلوے منی پاکستان ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑنے والی زنجیر اور وحدت کی علامت ہے ۔

 لاکھوں خاندانوں کا روزگار ریلوے سے وابستہ ہے اور ریلوے کی بحالی دراصل پاکستان کی معیشت کی بحالی ہے ۔انہوں نے کہا کہ آج ریلوے کا 52 ارب روپے کا خسارہ افسر شاہی کی نااہلی کا نتیجہ ہے ۔ ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لئے حکومت کو فوری طور پر سرمایہ کاری کرنی چاہئے ۔ ریلوے ٹریک 24گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے خالی رہتا ہے ، اس پر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جائے ۔ جس طرح موٹرویز اور ایکسپریس ویز کے لئے بجٹ رکھا جاتا ہے ، اسی طرح ریلوے کی بحالی کیلئے بھی سالانہ بجٹ مختص کیا جانا چاہئے ۔یہ بات انہوں نے ملتان ریلوے سٹیشن پر ایم او ڈی، 450ٹی ایل اے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی، ریگولر کرنے اور ٹی اے ڈی اے بحالی کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1993 میں مزدوروں کی آواز دبانے کے لئے ایم او ڈی نافذ کی گئی، لیکن ریلوے پریم یونین نے عدالتی جدوجہد سے اس کے خلاف کامیابی حاصل کی۔انہوں نے مزید کہا کہ ریلوے ملازمین کے ساتھ ناانصافیاں ریلوے کی ویرانی کی بڑی وجہ ہیں۔

 

