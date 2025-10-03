صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی نے لاء طلباء کا 9سالہ مسئلہ حل کردیا

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی نے لاء طلباء کا 9سالہ مسئلہ حل کردیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی نے الحاق شدہ پرائیویٹ لاء کالجز کے ہزاروں طلباء کا نو سالہ مسئلہ حل کر دیا۔

 یونیورسٹی نے 5سالہ اور 3 سالہ پروگرام کے متاثرہ طلباء کی ڈگری مکمل کروانے کے لئے خصوصی سٹڈی سینٹرز قائم کئے ہیں۔یونیورسٹی حکام کے مطابق 5 سالہ پروگرام کے 800 طلباء کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے جبکہ 3 سالہ پروگرام کے تقریباً 5000 طلباء کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے ۔ 3سالہ پروگرام میں 2015-18، 2016-19اور 2017-20 سیشن کے طلباء شامل ہیں۔انتظامیہ نے واضح کیا کہ ان طلباء کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ 14 اکتوبر مقرر کی گئی ہے اور مقررہ مدت کے بعد کسی بھی صورت میں رجسٹریشن قبول نہیں کی جائے گی۔

