زکریا یونیورسٹی فیکلٹی آف فارمیسی میں سہولیات کا فقدان
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف فارمیسی جو سب سے امیر فیکلٹی تصور کی جاتی ہے ، بنیادی سہولیات سے محروم ہے ۔
فیکلٹی کے اپنے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں لیکن انہیں استعمال میں نہیں لایا جا رہا۔ نتیجتاً عمارت کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے اور تعمیراتی کام یونیورسٹی کے مرکزی بجٹ سے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق عمارت میں جگہ جگہ بجلی کے ننگے تار جھول رہے ہیں جن سے کسی بھی وقت جان لیوا حادثہ پیش آ سکتا ہے ۔ واش رومز میں نہ نل دستیاب ہیں نہ صفائی، جبکہ جگہ جگہ پانی رسنے سے فرش خراب ہو چکے ہیں۔ مین ہولز بغیر ڈھکن کے کھلے پڑے ہیں اور صفائی ستھرائی اس قدر ناقص ہے کہ عمارت کچرا گھر کا منظر پیش کرتی ہے ۔کلاس رومز میں ڈیسک ٹوٹے پڑے ہیں جبکہ بلب اور لائٹس بھی خراب ہیں۔ فیکلٹی کے مختلف حصے ناکارہ آلات اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک سال نو ماہ قائم مقام حیثیت میں ذمہ داریاں سنبھالنے والی ڈین اب مستقل طور پر تعینات ہو چکی ہیں، تاہم حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔طلبا و طالبات نے ڈین سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ واش رومز کی تزئین نو، نلوں کی تنصیب، گیلریوں کی صفائی اور خستہ حال عمارتوں کی مرمت ہنگامی بنیادوں پر کی جائے تاکہ تعلیمی ماحول بہتر ہو سکے ۔