کاشتکار دھان کی کٹائی محتاط طریقے سے کریں،محکمہ زراعت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے کہا ہے کہ دھان کے کاشتکار موٹی اقسام کی کٹائی کا عمل شروع کریں۔ کٹائی اس وقت کریں جب اوپر والے سٹے مکمل پک چکے ہوں جبکہ نیچے والے دو سے تین دانے ابھی ہرے ہوں۔ اس مرحلے پر دانوں میں نمی کا تناسب 20سے 22 فیصد ہوتا ہے ۔
بعد ازاں دانوں کو خشک کرنے کا انتظام کریں تاکہ نمی کا تناسب 12 سے 13 فیصد تک رہ جائے ۔ترجمان کے مطابق اگر دھان کی برداشت مشینی طریقے سے کرنی ہو تو رائس ہارویسٹر (کبوٹا) یا سپرسیڈرز کا استعمال کیا جائے ۔ اگر یہ مشینیں دستیاب نہ ہوں تو ایسی مشین استعمال کریں جو دھان کی کٹائی کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کر سکے تاکہ کٹائی کے وقت دانوں کے ٹوٹنے کا نقصان کم سے کم ہو۔انہوں نے مزید کہا کہ کاشتکار دھان کی باقیات کی تلفی محکمہ زراعت کے مقامی ماہرین کے مشورے سے کریں اور دھان کے مڈھوں کو آگ لگانے سے گریز کریں کیونکہ آگ لگانا سموگ کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے ۔ دھان کی باقیات کو آگ لگانا ایک قابلِ سزا جرم ہے ۔ اس لئے کاشتکار ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقیات کی تلفی کا قانونی اور محفوظ طریقہ اختیار کریں تاکہ فضائی آلودگی اور ماحولیاتی مسائل میں کمی لائی جا سکے ۔