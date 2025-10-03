صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ عالمی برادری کیلئے چیلنج ، فرقان آصف

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) امیر جماعت اسلامی ضلع کوٹ ادو فرقان آصف بزدار نے فلسطین کیلئے امدادی مشن صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ پاکستانی اور دیگر مسلم حکمرانوں کی خاموشی قبلہ اوّل سے کھلی بے وفائی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ صمود فلوٹیلا کا مقصد غزہ کے عوام کیلئے انسانی امداد پہنچانا تھا جسے اسرائیلی فورسز نے طاقت کے ذریعے روک کر ظلم کیا اور ایک پرامن مشن کو نشانہ بنا کر عالمی برادری کے ضمیر کو للکارا ہے ۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص او آئی سی، اقوام متحدہ اور مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کیلئے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کریں۔ پاکستانی حکومت اقوام متحدہ میں آواز اٹھائے ۔

