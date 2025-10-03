قائد اعظم کے ویژن کے مطابق فلسطین کیساتھ ،مظہر کاظمی
ملتان (کرائم رپورٹر)جماعت اہلسنت پاکستان کے مرکزی و صوبائی رہنماؤں پیر سید مظہر سعید کاظمی، پیر خالد سلطان قادری، الحاج احسان الحق فریدی، پروفیسر ڈاکٹر صدیق خان قادری، ڈاکٹر حمزہ مصطفائی۔۔۔
پیر خلیل الرحمن شاہ بخاری، علامہ فاروق سعیدی اور صاحبزادہ ذیشان کلیم معصومی نے \"گلوبل صمود فلوٹیلا\" کے شرکاء کی گرفتاری اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے ۔مرکزی امیر پیر مظہر سعید کاظمی نے کہا کہ قائداعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان کا موقف ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہے ، قوم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ رہنماؤں نے کہا کہ فلوٹیلا ایک انسانی اور پرامن مشن تھا جس پر حملہ اسرائیل کی کھلی بحری قزاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گریٹا تھنبرگ، نکوسی منڈیلا اور سینیٹر مشتاق احمد جیسے عالمی رہنماؤں کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ غزہ اب پوری دنیا کا انسانی مسئلہ ہے ۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ فلوٹیلا شرکاء کو فوری رہا کیا جائے ، امدادی سامان غزہ پہنچایا جائے اور محاصرہ فی الفور ختم کیا جائے ۔جماعت اہلسنت نے اعلان کیا کہ 3 اکتوبر کو ملک بھر میں \"یومِ یکجہتی غزہ\" منایا جائے گا، علما و خطبا مساجد میں عوام کو فلسطین کی صورتحال پر آگاہ کریں گے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ۔