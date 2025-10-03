صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی جلد پنجاب کامثالی اور خوبصورت شہر بنے گا:ثاقب خورشید

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کے ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ انشائاللہ وہاڑی شہر تعمیرو ترقی اور خوبصورتی کے اعتبار سے جلد پنجاب کا مثالی شہر ہوگا۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5ارب 72کروڑ روپے کے مزید ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیدی ہے جن سے پیپلز کالونی ، پیر مراد، نو گیارہ ڈبلیو بی اور غفور ٹاؤن کی باقی تمام سڑکیں تعمیر ہوں گی۔وہ پیپلز کالونی ٹینکی چوک میں ورلڈ بینک کی گرانٹ سے مکمل ہونے والی سڑکوں کی اسفالٹ ڈالنے کے بعد اظہارِ تشکر تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ تقریب میں مسلم لیگ ن کے ضلعی صدر چودھری سعید اختر، اکرام اللہ تارڑ ایڈوو کیٹ، حاجی جمیل گجر، شیخ ظفر شہزاد، حفیظ عباسی، سرور رحمانی، ماسٹر عبدالرشید، چودھری سعید چوہان، چودھری عبدالجبار، حنیف چاولہ، راجہ ریاض سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔ایم پی اے نے مزید بتایا کہ اس وقت شہر کے 7پارکس کی اپ گریڈیشن آخری مراحل میں ہے جبکہ آئندہ چند ماہ میں 10نئے پارکس پر بھی کام شروع کردیا جائیگا، جس کے بعد وہاڑی خوبصورت پارکس کا شہر کہلائے گا۔ میاں ثاقب خورشید نے سڑکوں کی تعمیراتی کام کا معائنہ کیا تو شہریوں اور معززین نے ان کا شاندار استقبال کیا اور گل پاشی کی۔

