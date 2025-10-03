کمشنرڈیرہ کا سیلاب متاثرین کی بحالی کاکام تیز کرنیکا حکم
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری نے ضلع مظفرگڑھ کی تحصیل علی پور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور جاری سروے ٹیموں کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔
مقامی افراد سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور مشکلات دریافت کیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ، ڈی پی او غضنفر علی شاہ اور اسسٹنٹ کمشنر علی پور بھی ہمراہ تھے ۔کمشنرنے سروے ٹیموں کو ہدایت کی کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام میرٹ پر اور مکمل شفافیت کیساتھ سرانجام دیا جائے ئے ۔انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور ریلیف سرگرمیوں کو شفاف اور موثر انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے ۔انہوں نے بعد ازاں علی پور سیت پور روڈ کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے سٹیل برج کیساتھ متبادل روڈ مکمل کر لیا گیا ہے جس پر اب بھاری ٹریفک بھی چل سکتی ہے ، دوسرے سٹیل برج کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے ۔کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ ریلیف اور بحالی کے تمام منصوبوں اور سرگرمیوں کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جائے ، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔