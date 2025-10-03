صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

  • ملتان
جرائم کے خاتمہ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کرانے کا حکم

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹریفک اور کرائم سے متعلق امور زیرِ غور آئے ۔

اجلاس میں موٹروے پولیس، ہائی وے پولیس، ٹریفک پولیس کے افسران، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ شاہراہیں عوامی سہولت اور ملکی معیشت کی شہ رگ ہیں، اوورلوڈڈ گاڑیوں کا چلنا حادثات اور سڑکوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے ، اس لیے اس کے خلاف موثر کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر ہر صورت مکمل عملدرآمد کرایا جائے اور شہریوں میں آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ بھی قوانین کی پاسداری کریں۔انہوں نے کرائم میٹنگ کے دوران ڈی پی او نے ہدایت کی کہ قتل، ڈکیتی، چوری، راہزنی اور اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ ڈکیت گینگز کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں، مال مسروقہ برآمد کیا جائے اور منشیات فروشوں و ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پولیس کا سب سے پہلا فرض شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے ، ہر مقدمے کی تفتیش میرٹ پر کی جائے اور عوام کو فوری انصاف فراہم کیا جائے ۔ تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا جائے کیونکہ پولیس کا وقار عوامی اعتماد سے جڑا ہے ۔

