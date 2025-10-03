صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

  • ملتان
ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو

ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شجاع آباد ڈاکٹر آصف راؤ نے کہا ہے کہ ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل ہو گئی، مہم کے دوران 9سے 14سال کی عمر کی 39,718 بچیوں کو ویکسین لگائی گئی جبکہ ہدف 49,296 بچیوں کا تھا۔

یوں تقریباً 80فیصد ہدف حاصل کیا گیا۔انہوں نے ایچ پی وی آگاہی سیشن سے خطاب میں بتایا کہ آئندہ سال سے یہ ویکسین روٹین ایمیونائزیشن پروگرام کا حصہ ہوگی اور ہر 9 سالہ بچی کو باقاعدگی سے فراہم کی جائے گی۔ ڈاکٹر آصف راؤ نے مہم میں کردار ادا کرنے والے ہیلتھ ورکرز، اساتذہ، سکول انتظامیہ، مذہبی رہنماؤں اور والدین کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔انہوں نے ڈاکٹر ساجد اختر میو اور ظفر اقبال سمیت ٹیم کے تمام ارکان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ سب کی دن رات کی محنت سے یہ مہم کامیابی سے مکمل ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کو سیاحت کا مرکز بنانے کیلئے پرعزم، محمد علی رندھاوا

ایتھوپیا سے زرعی، لائیو سٹاک میں تعاون بڑھائینگے، رانا تنویر

پچھلے سال 7 لاکھ 35 ہزار لوگ بیرون ممالک گئے، چوہدری سالک

پاکستان اور عمان کا تعلیم کے شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

روسی زبان صرف تعلیمی ترقی کا ذریعہ نہیں روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں، سفیر

جعلی ادویات کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں، وزیر صحت

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ