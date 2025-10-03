ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل،ڈاکٹر آصف رائو
ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شجاع آباد ڈاکٹر آصف راؤ نے کہا ہے کہ ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کامیابی سے مکمل ہو گئی، مہم کے دوران 9سے 14سال کی عمر کی 39,718 بچیوں کو ویکسین لگائی گئی جبکہ ہدف 49,296 بچیوں کا تھا۔
یوں تقریباً 80فیصد ہدف حاصل کیا گیا۔انہوں نے ایچ پی وی آگاہی سیشن سے خطاب میں بتایا کہ آئندہ سال سے یہ ویکسین روٹین ایمیونائزیشن پروگرام کا حصہ ہوگی اور ہر 9 سالہ بچی کو باقاعدگی سے فراہم کی جائے گی۔ ڈاکٹر آصف راؤ نے مہم میں کردار ادا کرنے والے ہیلتھ ورکرز، اساتذہ، سکول انتظامیہ، مذہبی رہنماؤں اور والدین کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔انہوں نے ڈاکٹر ساجد اختر میو اور ظفر اقبال سمیت ٹیم کے تمام ارکان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ سب کی دن رات کی محنت سے یہ مہم کامیابی سے مکمل ہوئی۔