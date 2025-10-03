صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی بورڈز چیئرمین،سیکرٹریز سے محروم،ایڈ ہاک بنیادوں پر چلنے لگے

  • ملتان
ملتان (شاہد لودھی سے )پنجاب کے تعلیمی بورڈز چیئرمین اور سیکرٹریز کی عدم تعیناتی کے باعث ایڈہاک بنیادوں پر چلنے لگے ہیں جس سے امتحانی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے ۔

 صوبے کے نو میں سے آٹھ بورڈز سربراہوں سے محروم ہیں، صرف راولپنڈی بورڈ میں چیئرمین ریگولر تعینات ہے جبکہ باقی عہدیدار اضافی چارج پر کام کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق لاہور بورڈ میں چیئرمین کا چارج کمشنر کے پاس ہے ، کنٹرولر امتحانات ایڈیشنل چارج پر ہیں اور سیکرٹری کا چارج ڈپٹی سیکرٹری ایچ ای ڈی کے پاس ہے ۔ اسی طرح فیصل آباد، ساہیوال، سرگودھا، ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان بورڈز بھی کمشنرز کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں جبکہ کنٹرولر امتحانات اور سیکرٹریز ایڈیشنل چارج پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ڈی جی خان بورڈ کے سیکرٹری مستقل ہیں مگر ان کا ٹینور اختتام کے قریب ہے ۔

رپورٹ کے مطابق میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ایڈیشنل چارج پر کام کرنے والے افسروں نے مشکل حالات میں مکمل کرائے اور نتائج بھی تیار کئے ، تاہم چیئرمینز کے پاس ضلعی انتظامیہ کے مصروفیات کے باعث تعلیمی بورڈز کے معاملات کے لئے وقت نہیں ہے ۔ اس غفلت کے باعث روزانہ کی ڈاک کلیئر نہ ہونے سے فائلوں کے انبار لگ گئے ہیں اور بورڈز میں انتظامی بحران بڑھ رہا ہے ۔ملازمین کا کہنا ہے کہ تعلیمی بورڈز کا بنیادی فریضہ امتحانات کے انعقاد اور نتائج کی بروقت تیاری ہے مگر مستقل چیئرمین اور سیکرٹریز نہ ہونے سے یہ نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔ انہوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے اور قانونی طریقہ کار کے مطابق مستقل تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے ۔دوسری جانب شہری حلقوں نے تعلیمی بورڈز کے غیر فعال ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور پنجاب حکومت سے فوری تعیناتیوں کا مطالبہ کیا ہے۔

 

