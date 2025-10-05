صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی بڑھتی وارداتوں پر انجمن تاجران سراپا احتجاج

  • ملتان
جہانیاں (نمائندہ دنیا) انجمن تاجران جہانیاں نے مین بازاروں میں بڑھتی ہوئی وارداتوں اور غیر محفوظ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 مرکزی انجمن تاجران کے رہنماؤں کے مطابق حالیہ دنوں میں صدر بازار، پرانا ڈاکخانہ بازار، قائداعظم روڈ اور دیگر مقامات پر منظم گینگ کی جانب سے دکانوں سے سامان چوری کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران اعجاز طیب اور سیکرٹری اطلاعات عبدالرحمٰن شان کی موٹر سائیکلیں بھی چوری ہوئیں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو فراہم کی گئی، تاہم پولیس کی عدم توجہی کے باعث تاحال ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ۔

 

