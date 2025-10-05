صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب میں ایجوکیشن دفاتر میں ای فائلنگ شروع

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب کے تمام ایجوکیشن دفاتر میں ای فائلنگ شروع ہوگئی،کوئی مراسلہ ڈاک کے ذریعے نہیں بھیجا جائے گا، ایس اوپیز جاری کردئے گئے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسرز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز جنوبی پنجاب کو جاری مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ۔۔۔

 حکومت پنجاب کے ویژن اور سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب لاہور کے ساتھ بہتر گورننس، شفافیت اور کارکردگی کے لئے سب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سرکاری خط و کتابت کو یقینی بنائیں اور ای فائل سسٹم کے ذریعے خود کار طریقے سے فائلوں کی نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے ،جنوبی پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز میں یکساں نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ایس او پیز جاری کئے جارہے ہیں، ان کو لازمی روزمرہ کا حصہ بنایا جائے تمام اتھارٹیزاور اس ڈائریکٹوریٹ کے درمیان تمام سرکاری مواصلات (خطوط، اطلاعات، درخواستیں، منظوری اور رپورٹس) کو خصوصی طور پر ای فائلنگ کے ذریعے روٹ کیا جانا چاہیے ۔ دستی/کاغذ پر مبنی گذارشات کو مزید استعما ل نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ واضح طور پر استثنیٰ نہ دیا جائے ،سوموار تک ای فائلنگ کویقینی بنانے کے لئے ایک فوکل پرسن تعینات کیا جائے ،تاخیر کی نگرانی کی جائے گی اور کارکردگی کے جائزوں میں اس کی عکاسی کی جائے گی ۔سی ای اوز کو عملدرآمد یقینی بنانے کیئے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ 

 

