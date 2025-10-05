صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزم حیدری کے زیراہتمام گیارہویں شریف کا جلوس

  ملتان
بزم حیدری کے زیراہتمام گیارہویں شریف کا جلوس

ملتان (کرائم رپورٹر) بزم حیدری ملتان کے زیراہتمام 69ویں سالانہ بڑی گیارہویں شریف کا لائسنسی جلوس نکالا گیا۔ جلوس کی قیادت چیئرمین و سرپرست اعلیٰ پیر مخدوم مجیب الرحمن علی الحسنی الحسینی، پیر سید نوازش علی شاہ۔۔۔

پیر سائیں غلام فرید قادری چشتی اور دیگر مشائخ نے کی۔ جلوس باغیچی اطفال سے شروع ہو کر سٹہ مال گودام، نشاط روڈ، بیرون حرم گیٹ اور مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا دربار موسیٰ پاک شہید پر اختتام پذیر ہوا جہاں دستار بندی، انعامات اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ جلوس میں گھوڑا بگھی، موٹر سائیکلیں، جھومر پارٹی، فوجی بینڈ اور بڑی تعداد میں عقیدت مند شریک ہوئے ۔ تاجرتنظیموں اور عوامی نمائندوں نے شرکاء پر گل پاشی اور لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا۔

 

