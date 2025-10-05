صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں ٹک ٹاک تنازع پر فائرنگ‘مقدمہ درج

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ٹک ٹاک کے تنازع پر فائرنگ اور دکاندار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا واقعہ سامنے آیا ہے ۔ تھانہ سٹی کوٹ ادو کی حدود بستی ٹبی موضع منہاں کے رہائشی عاقب لوید گرمانی نے پولیس کو بیان دیا کہ۔۔۔

 اعجاز حسین گرمانی اور دو نامعلوم افراد نے اس کے بھانہ مویشی اور دکان پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے دروازے اور شٹر کو نقصان پہنچا، جبکہ ملزمان پسٹل لہراتے ہوئے موٹر سائیکل پر فرار ہوگئے ۔ واقعہ کی وجہ ایک روز قبل پیش آنے والا جھگڑا تھا، جب خاتون کوثر بی بی اور اس کے بیٹے احتشام نے ٹک ٹاک سے متعلق بات پر دکاندار سے تلخ کلامی کی تھی۔ 

 

