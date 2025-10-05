صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی زیڈ یو ریپ کیس،پروفیسر کاجوڈیشل ریمانڈ، جیل بھیجنے کا حکم

  • ملتان
بی زیڈ یو ریپ کیس،پروفیسر کاجوڈیشل ریمانڈ، جیل بھیجنے کا حکم

ملتان( خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی ریپ کیس، ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوادیاگیا، انکوائری افسر کا مناسب مواد موجود ہونے کا دعویٰ ۔تفصیل کے مطابق زکریا یونیورسٹی ریپ کیس کے ملزم پروفیسر احسان بھابھہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوادیاگیا۔۔۔

گزشتہ روز انہیں پولیس کی حراست میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ذیشان عزیز اور انکوائری آفیسر نے ریکارڈ کے ساتھ سعدیہ اسلم مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جہاں انکوائری آفیسر نے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا اس بنیاد پر کی کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے ،اس لیے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے ۔عدالت کے جاری احکامات کے مطابق ریکارڈ کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی آر میں ملزم نامزد ہے ، تفتیش مکمل کر لی گئی ہے ، ملزم کے خلاف مناسب مواد موجود ہے لہذا نکوائری آفیسر کی درخواست قبول کر کے ملزم کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا جائے اور 18اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے ۔ اس حکم نامے کی کاپی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان کو بھجوائی جائے ۔

 

