ملتان بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

  • ملتان
ملتان بورڈ میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف منسٹر لیپ ٹاپ سکیم کے تحت میٹرک اور انٹر (پہلا سالانہ) امتحان 2025 کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب تعلیمی بورڈ ملتان کے جوبلی ہال میں منعقد ہوئی۔۔۔

 مہمان خصوصی رکن پنجاب اسمبلی محمد سلمان نعیم تھے ۔تقریب میں 36انٹرمیڈیٹ اور 17 میٹرک پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ۔ مقررین نے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی محنت اور صلاحیتوں سے ملک و قوم کا نام مزید روشن کریں۔محمد سلمان نعیم نے اس موقع پر کہا وزیراعلیٰ کی یہ سکیم محنتی طلبہ کے حوصلے بلند کرنے کی شاندار مثال ہے ، لیپ ٹاپ صرف انعام نہیں بلکہ علم و تحقیق کے نئے دروازے کھولنے کی کنجی ہے ۔ پنجاب حکومت تعلیم کے فروغ، ڈیجیٹل لرننگ اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔سیکرٹری تعلیمی بورڈ ملتان خرم شہزاد قریشی نے کہا کہ یہ اقدام حکومت پنجاب کی تعلیم دوستی اور طلبہ کی محنت کے اعتراف کی روشن مثال ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل ملک کا حقیقی سرمایہ ہے جنہیں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے ۔ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر طاہر سلطان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پوزیشن ہولڈر طلبہ قوم کا فخر اور روشن مستقبل ہیں۔

 

