سیلاب :ضلع وہاڑی کے 21موضع جات میں سروے

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں سیلاب سے نقصانات کا تعین کرنے کیلئے سروے جاری ہے۔۔۔

 ضلع وہاڑی کے21موضع جات میں سروے کا آغاز ہو چکا ہے ، محکمہ مال، زراعت، لائیو سٹاک، پاک آرمی اور اربن یونٹ کے نمائندوں پر مشتمل ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ سروے میں سیلاب سے نقصانات کا جائزہ تصاویری اور دستاویزی ثبوت کے ساتھ لیا جارہا ہے جبکہ اربن یونٹ کے نمائندے ڈیٹا ایپ پر اپ لوڈ کر رہے ہیں۔ 

 

