خان گڑھ :گرمی و حبس‘ طویل لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

  • ملتان
خان گڑھ :گرمی و حبس‘ طویل لوڈشیڈنگ سے شہری پریشان

خان گڑھ (سٹی رپورٹر ) گرمی، حبس اور طویل غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ نے شہریوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا۔ واپڈا خان گڑھ کی جانب سے گرڈ اسٹیشن کی مبینہ مینٹیننس کے نام پر صبح سے شہر سمیت تمام فیڈرز کی بجلی بند کر دی گئی۔۔۔

 جس سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ۔ اسپتالوں میں زیر علاج مریض، مساجد میں عبادت گزار اور بازاروں میں کام کرنے والے تاجر بھی شدید مشکلات سے دوچار رہے ۔ شہریوں کے مطابق بجلی دوپہر تین بجے بحال کی گئی۔ غیر ذمہ دارانہ رویے کیخلاف شہریوں، تاجروں، مریضوں اور نمازیوں نے واپڈا خان گڑھ کے خلاف شدید احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔

 

