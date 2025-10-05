صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح

  • ملتان
نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح

ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال ملتان میں ہیپاٹائٹس بی میں مبتلا مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر اسپتال ڈاکٹر راؤ امجد علی خاں نے فیتہ کاٹ کر ہیپاٹائٹس بی ڈائیلسز یونٹ کا افتتاح کرنے کے۔۔۔

 بعد وارڈ میں موجود مریضوں کی صحت یابی کے لئے دعا بھی کی۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی کا کہنا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جنوبی پنجاب کے عوام کے لئے نشتر ہسپتال میں علاج معالجہ کی نئی سہولتوں میں اضافے کی کوششوں میں تیزی لائی جائے گی، مستقبل قریب میں مزید ڈائیلسز مشینیں اس وارڈ کے لئے مختص کی جائیں گی۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر ہسپتال ڈاکٹر راو امجد علی خاں کا کہنا تھا کہ بطور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر ہسپتال میری پہلی ترجیح ہر طرح کے عارضہ میں مبتلا مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہے ، اس وارڈ کا افتتاح اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق عوام الناس کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں کے سامنے سائن بورڈز اور زیبراکراسنگ لازمی قرار

ٹائون ہال میں پیرا کی رسمی پریڈ تقریب

گرانفروشی پر 11 دکانیں سیل، مالکان گرفتار

سڑکوں کی مرمت کیلئے نئے ڈائریکٹوریٹ کی منظوری

پنجاب میں شترمرغ کی افزائش نسل کا آغاز

میٹرک ، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل