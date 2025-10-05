نشتر، ہیپا ٹائٹس بی کے مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال ملتان میں ہیپاٹائٹس بی میں مبتلا مریضوں کیلئے علیحدہ وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر اسپتال ڈاکٹر راؤ امجد علی خاں نے فیتہ کاٹ کر ہیپاٹائٹس بی ڈائیلسز یونٹ کا افتتاح کرنے کے۔۔۔
بعد وارڈ میں موجود مریضوں کی صحت یابی کے لئے دعا بھی کی۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی کا کہنا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جنوبی پنجاب کے عوام کے لئے نشتر ہسپتال میں علاج معالجہ کی نئی سہولتوں میں اضافے کی کوششوں میں تیزی لائی جائے گی، مستقبل قریب میں مزید ڈائیلسز مشینیں اس وارڈ کے لئے مختص کی جائیں گی۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر ہسپتال ڈاکٹر راو امجد علی خاں کا کہنا تھا کہ بطور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نشتر ہسپتال میری پہلی ترجیح ہر طرح کے عارضہ میں مبتلا مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہے ، اس وارڈ کا افتتاح اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق عوام الناس کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے میں پیش پیش ہیں۔