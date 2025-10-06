سیلاب متاثرہ آم کے باغات کا سروے کیا جائے ،افتخار علی سہو
ملتان(وقائع نگار خصوصی)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت ملتان میں آم کے باغات پر سیلاب کے اثرات کے حوالے سے ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ آم کے باغات کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔۔۔
اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے ہدایت کی کہ سیلاب سے متاثرہ آم کے باغات کا سروے کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور محکمہ زراعت توسیع کے متعلقہ افسروں کو نقصان کے سروے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے ۔سیکرٹری زراعت نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سروے کے دوران آم کے متاثرہ پودوں کی صحت بارے ایڈوائزری بھی جاری کی جائے تاکہ باغات کی بحالی ممکن ہو سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب کی وجہ سے کبیروالا، ملتان، جلال پور پیر والا اور علی پور میں آم کے باغات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ افتخار علی سہو نے کہا کہ پاکستانی آم کی ملکی و غیر ملکی منڈیوں میں بڑی مانگ ہے اور آم کی کوالٹی اور پیداوار میں اضافہ کے لیے ٹھوس عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، 75کروڑ روپے کی لاگت سے آم کی پیداوار میں اضافہ کے پروگرام پر عملدرآمد جاری ہے ۔اجلاس میں سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مگسی، وائس چانسلر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر جنرلز محکمہ زراعت پنجاب چوہدری عبدالحمید، نوید عصمت کاہلوں، ڈاکٹر عامر رسول، کنسلٹنٹ محکمہ زراعت ڈاکٹر محمد انجم علی سمیت مینگو گروورز نے شرکت کی۔