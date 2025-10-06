کوٹلہ تولے خان میں گھر کے کمرے میں آگ لگ گئی
ملتان (کرائم رپورٹر) کوٹلہ تولے خان گھنٹہ گھر چوک کے قریب گھر کے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی قریب ترین موٹر بائیک ایمبولینس اور فائر وہیکل فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کی گئیں۔۔۔
فائر ریسکیو کی چار گاڑیاں اور ایک موٹر بائیک ایمبولینس نے کارروائی میں حصہ لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بند کمرے میں رکھا کوڑا کرکٹ اور لکڑیاں آگ لگنے سے جل گئیں، جس کے باعث بالوں اور شتہیر سے بنی چھت گر گئی۔ فائرفائٹرز نے پندرہ منٹ کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا جبکہ تیس منٹ کے کولنگ عمل کے بعد مکمل طور پر آگ بجھا دی گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو اہلکاروں نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔