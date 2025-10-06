صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرائض میں غفلت پر دو میپکو اہلکار معطل

  • ملتان
فرائض میں غفلت پر دو میپکو اہلکار معطل

ملتان (خصوصی رپورٹر )سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو سرکل خانیوال مشتاق احمداٹھنگلنے محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر 2اہلکاروں کو معطل کردیاہے۔۔۔

 سردارپور سب ڈویژن کبیروالہ کے لائن مین گریڈ Iعبدالمجید اور کبیروالہ سب ڈویژن کے لائن مین گریڈ Iمحمد جعفر کو ای۔اوپس پورٹل (E-Ops Portal)پر طویل عرصہ آف لائن رہنے کے باعث معطل کیاگیاہے ۔ معطلی کے دوران انہیں قواعد کے مطابق الاؤنس کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔مزید ہدایت کی گئی ہے کہ مذکورہ اہلکاروں کو روزانہ حاضری کے لئے میپکو آپریشن سرکل خانیوال میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پر سخت کارروائی ، اینٹی سموگ سکواڈ فعال کرنے کا فیصلہ

آر پی او کی کھلی کچہری پلاٹ کے نام پر فراڈ،گرفتاریوں کا حکم

شجاع الرحمن ٹیپو ایڈووکیٹ کی صدارت میں اہم اجلاس پروفیشنل لائرز گروپ کی تشکیل

دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالہ سے ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں ،سبطین شاہ نقوی

وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی مقبو لیت سے پی ٹی آئی اور اس کی قیا د ت خوفزدہ ہے ، شازیہ بانو

جلال پور جاگیر میں واٹرفلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر