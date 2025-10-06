فرائض میں غفلت پر دو میپکو اہلکار معطل
ملتان (خصوصی رپورٹر )سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو سرکل خانیوال مشتاق احمداٹھنگلنے محکمانہ فرائض میں غفلت برتنے پر 2اہلکاروں کو معطل کردیاہے۔۔۔
سردارپور سب ڈویژن کبیروالہ کے لائن مین گریڈ Iعبدالمجید اور کبیروالہ سب ڈویژن کے لائن مین گریڈ Iمحمد جعفر کو ای۔اوپس پورٹل (E-Ops Portal)پر طویل عرصہ آف لائن رہنے کے باعث معطل کیاگیاہے ۔ معطلی کے دوران انہیں قواعد کے مطابق الاؤنس کی ادائیگی کی اجازت ہوگی۔مزید ہدایت کی گئی ہے کہ مذکورہ اہلکاروں کو روزانہ حاضری کے لئے میپکو آپریشن سرکل خانیوال میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔