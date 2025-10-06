صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو : خالی آسامیوں کادرست ریکارڈ رکھنے کی ہدایت

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر )ملتان الیکٹرک پاورکمپنی ملتان سرکل میں خالی آسامیوں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہواجس میں مختلف ڈویژنز اور سب ڈویژنز میں خالی آسامیوں کے درست، مکمل اور بروقت اندراج پر گفتگو کی گئی۔۔۔

 تاکہ مستقبل میں بھرتیوں، ترقیوں اور تعیناتیوں کے عمل کو منظم، شفاف اور تیز تر بنایا جا سکے ۔ اجلاس میں تمام ڈویژنل سپرنٹنڈنٹس اور سب ڈویژنل کلرکس نے شرکت کی۔میپکو انتظامیہ کی ہدایت پر منعقد کئے گئے اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ آر /ایڈمن میپکو ملتان سرکل زاہد اقبال ملہی نے کینٹ، سٹی، موسیٰ پاک، شاہ رکن عالم، ممتازآباداور شجاع آبادڈویژنوں کے سپریٹنڈنٹس ، سب ڈویژنل ہیڈ کلرکس کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں موجود خالی آسامیوں کی تفصیلات کا ازسرِ نو جائزہ لیں، تمام ریکارڈ کی تصدیق کے بعد اپ ڈیٹ شدہ ویکیسی اسٹیٹمنٹ فوری طور پر دفتر سرکل کو ارسال کریں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی غلطی، تاخیر یا معلومات کی کمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں مرتب کیا جائے تاکہ آئندہ اس کے تجزیے اور منظوری کے عمل میں سہولت رہے ۔ خالی آسامیوں کی تازہ کاری کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں اور اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ دفتر سرکل کو جمع کروائیں۔

 

