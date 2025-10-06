میپکو : خالی آسامیوں کادرست ریکارڈ رکھنے کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر )ملتان الیکٹرک پاورکمپنی ملتان سرکل میں خالی آسامیوں کے حوالے سے اجلاس منعقد ہواجس میں مختلف ڈویژنز اور سب ڈویژنز میں خالی آسامیوں کے درست، مکمل اور بروقت اندراج پر گفتگو کی گئی۔۔۔
تاکہ مستقبل میں بھرتیوں، ترقیوں اور تعیناتیوں کے عمل کو منظم، شفاف اور تیز تر بنایا جا سکے ۔ اجلاس میں تمام ڈویژنل سپرنٹنڈنٹس اور سب ڈویژنل کلرکس نے شرکت کی۔میپکو انتظامیہ کی ہدایت پر منعقد کئے گئے اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ آر /ایڈمن میپکو ملتان سرکل زاہد اقبال ملہی نے کینٹ، سٹی، موسیٰ پاک، شاہ رکن عالم، ممتازآباداور شجاع آبادڈویژنوں کے سپریٹنڈنٹس ، سب ڈویژنل ہیڈ کلرکس کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں موجود خالی آسامیوں کی تفصیلات کا ازسرِ نو جائزہ لیں، تمام ریکارڈ کی تصدیق کے بعد اپ ڈیٹ شدہ ویکیسی اسٹیٹمنٹ فوری طور پر دفتر سرکل کو ارسال کریں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی غلطی، تاخیر یا معلومات کی کمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں مرتب کیا جائے تاکہ آئندہ اس کے تجزیے اور منظوری کے عمل میں سہولت رہے ۔ خالی آسامیوں کی تازہ کاری کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں اور اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ دفتر سرکل کو جمع کروائیں۔