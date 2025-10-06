صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیرت النبیؐ پوری دنیا کیلئے مشعل راہ :علامہ عبدالکریم ندیم

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)ممتاز عالم دین علامہ عبدالکریم ندیم نے کہا ہے کہ سیرت النبیؐ پوری دنیا کیلئے مشعل راہ ہے ،ختم نبوتؐ ہمارے عقیدے اساس ہے ،دنیا اسلام کی بڑھتی مقبولیت سے خائف ہے۔۔۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے مدرسہ عربیہ سیدنا عمر بن خطاب مسجد اللہ والی سرفراز آباد پرانا شجاع آباد روڈ میں سالانہ اجتماع سیرت خاتم الانبیائسے خطاب کرتے ہوئے کیا مدیر مدرسہ عمر بن خطاب رہنما جے یو آئی (ف )مفتی حبیب اللہ بلال اور رہنما جے یو آئی (ف)مولانا ایاز الحق قاسمی کا کہنا تھا کہ دینی مدارس اسلام کی ترویج واشاعت کے مراکز ہیں جو ہمیشہ قرآن و سنت کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے ۔ 

 

