ای چالان کا طریقہ کار عوام دشمن اور ظالمانہ ، تاجر رہنما
ملتان(لیڈی رپورٹر )مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکز چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی، مرکزی سنیئر نائب صدر حاجی بابر علی قریشی، پنجاب کے نائب صدرملک عمران قیوم بھٹہ۔۔۔
ملتان کے نائب صدررانا محمد اویس علی،گلشن مارکیٹ کے صدر راؤ لیاقت علی، ملتان کے نائب صدر چودھری عبدالمنان گوندل،ضلع ملتان کے نائب صدر شیخ فیصل محمود،پیپرمارکیٹ بوہرگیٹ کے صدر چوہدری عبدالحمید جٹ،ملتان کے نائب صدر محمد ندیم شیخ،گلگشت کے رہنماں شیخ تنویر اشرف قریشی نے کہا ہے کہ ٹریفک حکام نے جو کیمروں کے ذریعے ای چالان کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔