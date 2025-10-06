صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای چالان کا طریقہ کار عوام دشمن اور ظالمانہ ، تاجر رہنما

  • ملتان
ای چالان کا طریقہ کار عوام دشمن اور ظالمانہ ، تاجر رہنما

ملتان(لیڈی رپورٹر )مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے مرکز چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی، مرکزی سنیئر نائب صدر حاجی بابر علی قریشی، پنجاب کے نائب صدرملک عمران قیوم بھٹہ۔۔۔

ملتان کے نائب صدررانا محمد اویس علی،گلشن مارکیٹ کے صدر راؤ لیاقت علی، ملتان کے نائب صدر چودھری عبدالمنان گوندل،ضلع ملتان کے نائب صدر شیخ فیصل محمود،پیپرمارکیٹ بوہرگیٹ کے صدر چوہدری عبدالحمید جٹ،ملتان کے نائب صدر محمد ندیم شیخ،گلگشت کے رہنماں شیخ تنویر اشرف قریشی نے کہا ہے کہ ٹریفک حکام نے جو کیمروں کے ذریعے ای چالان کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر