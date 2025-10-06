پیر سید سخی نوابؒ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز
ملتان (کرائم رپورٹر ) عظیم روحانی پیشوا حضرت پیر سید سخی نوابؒ کے 452ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہوگیا۔ مرکزی نشست کے پہلے روز دربار شریف پر چادرپوشی کی پرنور تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
جس میںدرگاہ حضرت سخی نواب کے سجادہ نشین مخدوم سید محمد زوہیب گیلانی، مرکزی امیر جماعت اہلسنت پاکستان پروفیسر سید مظہر سعید شاہ کاظمی ، درگاہ حضرت موسیٰ پاک کے سجادہ نشین مخدوم سید ابوالحسن جمال الدین گیلانی، سربراہ خاندان مخدوم یزدانی گیلانی،سابق ایم پی اے مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی، مخدوم آف اوچ سہیل گیلانی اور مخدوم سید راجن بخش گیلانی نے اپنے دستِ مبارک سے چادرپوشی کرکے تقریبات کا باقاعدہ آغاز کیا۔اس موقع پر سجادہ نشین مخدوم سید محمد زوہیب گیلانی ، مظہر سعید کاظمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سخی نوابؒ نے پوری زندگی عشقِ رسول ؐ، اتباعِ شریعت اور خدمتِ خلق کے پیغام کو عام کیا۔ آپؒ کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔