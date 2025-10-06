صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اللہ تعالیٰ کا ڈر اور عشق رسولؐ دلوں میں پیدا کریں، اشرف علی جعفری

  • ملتان
اللہ تعالیٰ کا ڈر اور عشق رسولؐ دلوں میں پیدا کریں، اشرف علی جعفری

ملتان (کرائم رپورٹر )سجادہ نشین سائیں محمد اشرف علی جعفری بخاری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حضور اکرمؐ کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرکے ہم اپنی دنیا وآخرت کو سنوار سکتے ہیں۔۔۔

 اسلام مخالف قوتیں مسلمانوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حضور ؐ کی محبت کو ختم کرنے میں مصروف عمل ہیں جس کی وجہ سے ختم نبوت ؐ ،صحابہ کرام ؓاور اہلبیت ؓکی ناموس پر بار بار حملے کئے جاتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم بند کرے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر مبارک علی شاہ بخاری ؒ کے عرس اور سائیں حاجی غلام جعفر شاہ بخاری ؒ کے عرس کی آخری نشست محفل سماع میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔

 

