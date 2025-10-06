سیلاب متاثرین کی بحالی ،عالمی برادری آگے آئے ،ظہوردریچہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)سرائیکی وسیب میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے ، سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے عالمی برادری آگے آئے ۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سرائیکستان قومی کونسل کے چیئرمین ظہور دھریجہ نے سیلاب متاثرین کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرائیکی وسیب کے سیلاب متاثرین سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے ،ایک ماہ گزرنے کے باوجود تحصیل جلال پور اور علی پور کے لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، متاثرین کو لولی پاپ کے سوا کچھ نہیں ملا، لوگ مر رہے ہیں، ڈونرز کو بھی امداد کرنے سے روک دیا گیا ہے ،جن لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو گیا اور پھول جیسے بچوں کے ساتھ لوگوں کے پیارے سیلاب میں بہہ گئے ، کیا وہ یہ صدمہ بھول سکتے ہیں؟ ،سرائیکستان میں ایک ماہ سے قیامت کا سماں ہے ، انہوں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیلاب متاثرین کی حقیقی بحالی کی جائے ۔