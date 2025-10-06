نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا سب کی ذمہ داری، صادق علی
ملتان(خصوصی رپورٹر )پاکستان قدرتی وسائل سے مالامال ملک ہے یہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں،سوشل میڈیا کے دور میں نوجوان نسل کو کھیلوں کے میدانوں کی طرف لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سی پی اوملتان صادق علی ڈوگر نے کوآڈینئٹر سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان ہاکی اکیڈمی سفیر حسین نقوی کی سربراہی میں ملنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔سفیر حسین نقوی نے بتایا کہ ملتان میں آسٹروٹرف کی سہولت میسر آنے کے بعد سے لیکر اب تک سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان اکیڈیمی نے بہترین سہولتوں کے ساتھ بچوں اور بچیوں کی خصوصی تربیت کے لیے کوالیفائیڈ کوچز کی زیر نگرانی اس اکیڈیمی کو چلارہے ہیں،یہاں کے کھلاڑی تربیت کے بعد ہاکی کے فروغ کے لیے کام کررہے ہیں ۔سی پی او صادق علی ڈوگر نے کہاکہ گراس روٹ لیول پر بچوں کو تربیت دینا قابل تحسین ہے ،ملتان میں ہاکی کو اور بہتر کرنے کیلئے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔