ختم نبوت ؐو عظمت صحابہ کرام و اہلبیت ؓ کو عام کرنا ہو گا، اخترسعیدی، اقبال یوسف
ملتان( لیڈی رپورٹر)بڑی گیارہویں شریف کے سلسلے میں محفل میلاد النبی ؐسے اقبال یوسف نقشبندی، قاری محمد اختر سعیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور حضور نبیؐ کریم کی اطاعت کی۔۔۔
اور اہلبیت وصحابہ کی عظمت کو سمجھا وہ والایت کے عہدے پر فائزہوئے ، ختم نبوت اور حرمت صحابہ و اہلبیت پر جان و مال قر بان ہے ۔ہمیں نئی نسل میں ختم نبوت ؐاور عظمت صحابہ کرام و اہلبیت ؓکی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔اولیاء کرام کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آستانوں پر آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں ،ہم اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوکراللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔