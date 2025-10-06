حکومت کو چاہیے کہ بلدیاتی نظام جلد بحال کرے ،رفیق جوانہ
ملتان (لیڈی رپورٹر،کرائم رپورٹر)سابق گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ نے کہا ہے کہ سول سوسائٹی معاشرتی ترقی اور اصلاح کا اہم ستون ہے ، معاشرے کی بہتری کیلئے اجتماعی جدوجہد وقت کی ضرورت ہے۔۔۔
اداروں، سماجی تنظیموں اور بلدیاتی نمائندوں کے باہمی روابط سے ہی ایک باشعور اور منصفانہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سماجی کارکن اور سول سوسائٹی نمائندے مسائل کے حل کے ساتھ انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی جدوجہد ہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے ۔ حکومت کو چاہیے کہ بلدیاتی نظام جلد بحال کرے تاکہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوسکیں۔وہ سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالوحید آرائیں کی جانب سے سول سوسائٹی فورم ملتان کے رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور بلدیاتی نمائندوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔تقریب سے رکن قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر، سابق وائس چانسلر جامعہ زکریا ڈاکٹر طارق محمود انصاری اور مخدوم سید یزدانی گیلانی نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ سماجی تنظیموں نے تعلیم، صحت، اور فلاحی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سماجی کارکن مشکلات کے باوجود عوامی خدمت میں مصروف ہیں، ایسے افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ تقریب میں سول سوسائٹی فورم کے رہنماؤں، تاجر و سیاسی شخصیات، اساتذہ اور سینئر صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔