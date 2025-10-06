جرائم کی روک تھام کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنانے ہدایت
ملتان (کرائم رپورٹر)ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ کی زیر صدارت سی پی او کمپلیکس میں کینٹ و سٹی پولیس افسروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں پولیس کارکردگی، جرائم کی صورتحال اور عوامی شکایات کے ازالے کا جائزہ لیا گیا۔۔۔
انہوں نے ہدایت کی کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ، منشیات فروشوں، ڈکیت گینگز اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشنز کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مؤثر حکمت عملی اور ٹیم ورک سے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔ میٹنگ میں ایس پی کینٹ ڈویژن کائنات اظہر، سرکل افسران، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور چوکی انچارجز شریک ہوئے ۔انہوں نے افسروں پر واضح کیا کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔