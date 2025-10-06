صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غوث الاعظمؒ نے فتنوں کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق بلند کیا، پیرمحمد رشید

  • ملتان
ملتان( کرائم رپورٹر)سرکار بابا عبدالمجید کے سالانہ عرس کے اور بڑی گیارہویں شریف کے سلسلے میں محفل سماع کے موقع پر پیر محمد رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 حضرت سیدنا شیخ غوث الاعظم عبد القادر جیلانیؒ نے فتنوں کے سامنے ڈٹ کر کلمہ حق بلندکیا،آپؒ ایک سچے عاشق رسول ؐ تھے ،امت مسلمہ کے لئے آپ ؒ کی تعلیمات مشعل را ہ ہیں کیونکہ آج ہم جن مصائب و مشکلات کا شکار ہیں ان کا حل آپؒ کی تعلیمات سے وابستہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور حضور نبیؐ کریم کی اطاعت کی اور اہلبیت وصحابہ کی عظمت کو سمجھا وہ ولایت کے عہدے پر فائزہوئے ،ختم نبوت اور حرمت صحابہ و اہلبیت پر جان و مال قر بان ہے ،ہمیں نئی نسل میں ختم نبوت عظمت صحابہ کرام و اہلبیت کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا،ہم اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوکراللہ اور اس کے رسولؐ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور نیک عمال کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ 

 

